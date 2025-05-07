История

История Пензы: Престижная улица пережила череду переименований

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Все первые пензенские улицы начинались от стен городской крепости. К северу пролегла Московская, а к югу - Пешая слобода (ныне улица Куйбышева).

При заселении Дикого поля каждой категории служилых людей отводилась отдельная территория. В результате в одной части города жили драгуны, в другой - пушкари, а в этой округе поселились пешие казаки. В бою они применяли сабли. Дополнительно солдаты носили с собой пищали, но пользовались ими редко, поскольку на перезарядку уходило много драгоценного времени.

Когда Пенза перестала выполнять роль оборонительного пункта, пеших казаков переселили на окраину города - в Березовку, Кривозерье и Веселовку. А в конце XVIII века будущая улица Куйбышева считалась центральной. Она начиналась от линии присутственных мест, где размещались губернская администрация, Казенная палата и другие государственные учреждения.

5 мая 1900 года в связи с 100-летием со дня смерти Александра Суворова улицу Верхнюю Пешую переименовали в честь полководца, назвав Суворовской. К тому моменту квартал приобрел славу аристократического района. Раньше это место читалось престижным, здесь проживало много дворян. С 1919 по 1926 год улица именовалась Троцкой, а затем - снова Суворовской.

В 1935 году в своем кабинете скончался советник Сталина по экономическим делам Валериан Куйбышев. На ближайшем собрании горсовет решил увековечить его имя в Пензе. Выбор пал на Суворовскую улицу.

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