История Пензы: Владимир Ленин редко вспоминал о своем отце

08.05.2025 | 07:26

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Здание на Куйбышева, 20, известно не только как «Дом книголюба». В этом строении несколько лет жил отец Ленина Илья Ульянов.

Однако некоторые исследователи выдвигают версию, что он все-таки не был биологическим родителем вождя мирового пролетариата. Так, в справочном томе к полному собранию сочинений Ленина упоминается 3 000 разных имен. Среди них - двоюродные братья и сестры, друзья, соратники по партии, дальние родственники, но нет ни единого замечания об Илье Николаевиче.

«К нему он не испытывал никаких чувств и отцом не считал, - писал исследователь биографии Ленина Аким Арутюнов, - не отдавал ему дань памяти, не посещал могилу, проявлял откровенное бессердечие и неблагодарность».

Между тем несколько лет в Симбирске с Марией Бланк, супругой Ульянова, проживал врач Иван Покровский.

«Роман Марии Александровны с домашним доктором многие годы был настоящей темой для сплетен, - вспоминал друг семьи Леонид Евграфов, - никто в городе не сомневался, что они любовники. А бедолага Илья Николаевич, этот кроткий и преданный своему делу человек, жил в своем доме на правах постояльца».

Наш земляк, который позже преподавал в 1-й гимназии, часто бывал в разъездах, и все заботы о детях ложились на плечи Ивана Покровского. Кстати, в дипломе Ленина, в строчке с фамилией, именем и отчеством, написано, что документ получил Владимир Иванович Ульянов.