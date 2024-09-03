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История

История Пензы: Вандалы уничтожили мемориальную доску известному писателю

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Странная выдалась судьба у мемориальной доски Николаю Задорнову. Ее повесили на доме номер 45 по улице Революционной в середине 90-х годов прошлого века. На ней была надпись: «Здесь 5 декабря 1909 года родился русский писатель Николай Павлович Задорнов». Также был сделан барельеф прозаика.

Но весной 2014 года вандалы со второй попытки уничтожили мемориальную доску, а новую власти вешать не стали.

В дом на Революционной, 45, кстати, приезжал Михаил Задорнов - сын известного писателя. Он пообщался с местными жителями, осмотрел комнаты, и казалось, что здание теперь превратится едва ли не в музей, однако этого не произошло.

Дом под номером 45 - родовое гнездо Задорновых. До начала XX века улица именовалась Боголюбский порядок. Здесь проживали дед и прадед сатирика. Тут же родился и его отец Николай, автор романа «Амур-батюшка». Юность у него выдалась тяжелой. Глава семейства, дед Михаила Задорнова, в годы коллективизации был обвинен в умышленном истреблении скота, и судебная тройка НКВД приговорила его к расстрелу.

Мать, оставшаяся с ребенком на руках, была вынуждена устроиться на вторую работу. А сам Николай Задорнов решил, что будет пробиваться в жизни через театр. Поначалу ему давали небольшие роли, но вскоре Николай Павлович стал блистать в качестве главного героя.

Впрочем, народную любовь ему принесла литературная деятельность. Романы Задорнова об освоении Сибири в СССР разошлись огромным тиражом.

В Пензу Николай Задорнов, с тех пор как уехал, больше не возвращался. К концу 80-х годов прошлого века на Революционной, 45, еще жили люди, которые помнили его совсем маленьким.

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