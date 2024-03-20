История Пензы: Самый зеленый район города появился 45 лет назад

20.03.2024 | 07:19

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

На перекрестке улиц Калинина и Свердлова можно увидеть необычную композицию. Все стенды посвящены Первомайскому району - самой молодой административной единице города.

Район был образован осенью 1979 года. Тогда указом Президиума Верховного совета РСФСР в состав города включили несколько пригородных сел - Терновку, Кривозерье и Веселовку. В связи с этим реорганизовали и административные единицы.

Новообразованный Первомайский район вмиг стал самым зеленым в городе. В его состав вошли зоопарк, множество скверов и почти вся Западная Поляна. Он уступает лишь по количеству промышленных предприятий - здесь лидирует Железнодорожный.

Зато Первомайский район может похвастать наличием важных образовательных учреждений, в числе которых - Пензенский госуниверситет, Пензенский артиллерийский инженерный институт имени Н. Н. Воронова, художественное училище, многопрофильный колледж и другие учебные заведения.

Район мог бы появиться и раньше, поскольку к 1979 году многие улицы уже были плотно застроены домами и объектами социальной инфраструктуры.

Согласно данным Росстата, на 11 января 2023 года в Первомайском районе было зарегистрировано 128 995 человек. По этому показателю он занимает второе месте в Пензе, уступая Октябрьскому.