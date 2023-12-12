Сетевое издание|18+|Вторник|12 дек 2023|09:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-13oC
-12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-12oC
Завтра | Облачно |
 

История

История Пензы: Огромная усадьба на Кирова, 54, была уничтожена пожаром

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Дом № 54 на улице Кирова занимает огромную территорию. Раньше на его месте свободно размещались сразу четыре здания с различными хозяйственными пристройками. Самое большое принадлежало Леониду Щербакову.

Жил он здесь с начала XIX века, а подворье простиралось вплоть до улицы Московской. 200 лет назад тут стояли деревянные сараи, каретник, баня и двухэтажный флигель, который предприимчивый мещанин сдавал в аренду квартирантам. Но основную прибыль приносила собственная пекарня.

В ней самоучка-кулинар изготавливал разнообразные калачи. Некоторые Щербаков посыпал сахарной пудрой, другие щедро сдабривал маком. Выпечку охотно раскупали местные сладкоежки. Дело шло в гору, но в конце 20-х годов XIX века на кондитера обрушилось страшное горе: в результате пожара вся недвижимость сгорела.

Оправиться от такой чудовищной потери Леонид Щербаков не смог - не выдержало сердце, и вскоре после пожара он скоропостижно скончался. Участок земли с обгорелыми руинами перешел по наследству к его сыну Петру. Ему и пришлось заново обустраивать всю территорию. Вместо пекарни новый владелец возвел большую конюшню.

Старожилам это здание знакомо по топорной, но впечатляющей рекламе КПСС. Огромными буквами на крыше дома была выложена надпись «Марксизм-ленинизм - наше знамя!».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте