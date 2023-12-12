История Пензы: Огромная усадьба на Кирова, 54, была уничтожена пожаром

12.12.2023 | 07:34

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Дом № 54 на улице Кирова занимает огромную территорию. Раньше на его месте свободно размещались сразу четыре здания с различными хозяйственными пристройками. Самое большое принадлежало Леониду Щербакову.

Жил он здесь с начала XIX века, а подворье простиралось вплоть до улицы Московской. 200 лет назад тут стояли деревянные сараи, каретник, баня и двухэтажный флигель, который предприимчивый мещанин сдавал в аренду квартирантам. Но основную прибыль приносила собственная пекарня.

В ней самоучка-кулинар изготавливал разнообразные калачи. Некоторые Щербаков посыпал сахарной пудрой, другие щедро сдабривал маком. Выпечку охотно раскупали местные сладкоежки. Дело шло в гору, но в конце 20-х годов XIX века на кондитера обрушилось страшное горе: в результате пожара вся недвижимость сгорела.

Оправиться от такой чудовищной потери Леонид Щербаков не смог - не выдержало сердце, и вскоре после пожара он скоропостижно скончался. Участок земли с обгорелыми руинами перешел по наследству к его сыну Петру. Ему и пришлось заново обустраивать всю территорию. Вместо пекарни новый владелец возвел большую конюшню.

Старожилам это здание знакомо по топорной, но впечатляющей рекламе КПСС. Огромными буквами на крыше дома была выложена надпись «Марксизм-ленинизм - наше знамя!».