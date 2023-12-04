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История

История Пензы: Школа № 58 носит имя Георга Мясникова

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В 2021 году школе № 58 на улице Ворошилова было присвоено имя Георга Мясникова - одного из выдающихся государственных деятелей Пензенской области советского периода. В свое время он внес большой вклад в развитие Пензы.

Сюда Георга Васильевича перевели из Москвы. До 1961 года он работал в одном из столичных райкомов. Столица Сурского края не была для Мясникова чужой - здесь он провел детские годы. Наверное, поэтому и старался работать на благо общества и своей малой родины.

Человеком он был очень деятельным. В его биографии - десятки эпохальных проектов: памятник Первопоселенцу, часы «Кукушка», Тропа здоровья, трактир «Золотой петушок», кинотеатр «Илюша» на базе Ил-18, «Самоварник» и многие другие.

Немало внимания Мясников уделял развитию сельского хозяйства и промышленности, курировал даже спорт, приглашая для игроков «Дизелиста» в Пензу хороших тренеров. В ту пору сурская дружина входила в элиту советского хоккея, а несколько наших земляков впоследствии стали чемпионами Олимпийских игр по хоккею с шайбой.

История Пензы: Школа № 58 носит имя Георга Мясникова

В 1986 году кандидатуру Георга Мясникова рассматривали в руководящих кругах СССР на пост министра культуры, но потом в Кремле все переиграли. Георг Васильевич стал заместителем председателя Советского фонда культуры.

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