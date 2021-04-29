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Общество

Пензенской школе № 58 присвоено имя Георга Мясникова

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Школа № 58 Пензы отныне носит имя Георга Васильевича Мясникова, которое знакомо и памятно всем старожилам города.

Уроженец Вадинского района Георг Мясников в 1961 году (в 35 лет) стал вторым секретарем обкома КПСС. Благодаря его деятельности в области развивались сферы образования, здравоохранения, охраны общественного порядка, пищевой промышленности, бытового обслуживания, общепита и другие.

При Георге Васильевиче были созданы многочисленные объекты культуры. По его инициативе капитально реконструированы музей-заповедник «Тарханы», музей-усадьба B. Г. Белинского, музей A. H. Радищева. При активном участии Мясникова были созданы восемь новых музеев: шесть в Пензе (читальня Ильи Ульянова, народного творчества, литературный, Василия Ключевского, Всеволода Мейерхольда, Николая Бурденко) и два в Пензенской области (Александра Малышкина в Мокшане и Александра Куприна в Наровчате).

Второй секретарь обкома был инициатором создания памятников, ставших визитными карточками Пензенского края (Монумент воинской и трудовой славы пензенцев, «Первопоселенец», часы «Кукушка» и другие), обустройства мест отдыха (Тропа здоровья, истоки Хопра), строительства спортивных объектов (стадион «Темп», дворец спорта «Рубин», Дворец водного спорта, автодром «Вираж», велотрек «Сатурн»).

Благодаря Георгу Мясникову в Пензе впервые в стране был создан учебный участок для старшеклассников, позже реорганизованный в учебно-производственный цех, где под руководством наставников подростки получали не только профессию, но и заработную плату. А для внеурочной занятости школьников работали открытые к 1973 году 120 подростковых клубов.

B 1986 году Георг Мясников стал первым заместителем председателя правления Советского фонда культуры, он принимал участие в деятельности многочисленных культурных организаций и центров.

Имя Г. B. Мясникова было присвоено созданному им Музею одной картины и одной из улиц Пензы.

«Присвоение школе имени человека, внесшего неоценимый вклад в развитие краеведческой работы, патриотического воспитания, организации досуга детей и молодежи, станет мощным импульсом в развитии данных направлений в работе коллектива и учеников школы № 58», - заявил представлявший законопроект врио министра образования Пензенской области Александр Воронков.

Законопроект был принят единогласно.

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Гость||

Это рядом с точкой приёма цвет мета в гаражах (на Толстого)?

Гость||

Великий был Человек! Столько полезного чем он, за дальнейший период больше ни кто не внёс. И, что было создано почти всё разрушали и пожгли.

Гость||

Гость писал(a):

Великий был Человек! Столько полезного чем он,
Ну перечисли, полезное.

Гость||

Гость писал(a):

Великий был Человек! Столько полезного чем он, за дальнейший период больше ни кто не внёс. И, что было создано почти всё разрушали и пожгли.
Часть ещё осталось. Полностью согласен, таких нынче нет .

Имя: Гость
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