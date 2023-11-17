История Пензы: Федор Кулаков считался преемником Брежнева

17.11.2023 | 07:27

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Из ткачихи в министры культуры - когда-то так говорили о первой леди ЦК КПСС Екатерине Фурцевой. Однако не менее потрясающую карьеру сделал Федор Кулаков, в честь которого названа одна из городских улиц.

Федор Давыдович родился в 1918 году в маленькой деревушке под Курском. В 20 лет он окончил сельскохозяйственный техникум, после чего работал простым агрономом в Земетчинском колхозе.

В 1940 году Кулакова приняли в партию, и вскоре молодой человек оказался на посту 1-го секретаря местного отдела ВЛКСМ. С этой должности бывший агроном Земетчинского сахарного комбината начал свой путь к вершинам партийного олимпа. Пять лет Федор Давыдович являлся председателем Пензенского облисполкома. После смерти Сталина Кулаков получил портфель министра хлебопродуктов, однако наш земляк чем-то насолил Хрущеву, и тот понизил его до секретаря Ставропольского крайкома.

За это Федор Давыдович ему жестоко отомстил. Когда Брежнев готовил заговор против Хрущева, пензенец активно оказывал ему всяческую помощь. Благодарный Леонид Ильич взял Кулакова в политбюро на должность секретаря по сельскому хозяйству. Наш земляк считался преемником Брежнева, а западная пресса регулярно размещала его портреты на обложках журналов.

Серый кардинал СССР скончался в 1978 году. Считается, что Федор Кулаков умер от проблем с сердцем, у него случился инфаркт. Хотя есть версии, что он совершил самоубийство или к его смерти причастен Андропов. Якобы Кулаков встал на пути Юрия Владимировича.