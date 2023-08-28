История Пензы: В здании Заксобра проводили концерты и балы

28.08.2023 | 07:29

В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографией знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В дореволюционные времена лицом улицы Троицкой, ныне Кирова, было здание Дворянского собрания. Здесь собирался весь цвет пензенской аристократии.

Строение начали возводить в 90-х годах XVIII века, и дворяне тщательно следили за всеми проводимыми работами. Для дома закупались самые дорогие материалы, в частности только один портик с колоннами обошелся представителям голубых кровей в 2 000 рублей.

Внутри стены расписывали вручную под светлый мрамор. В итоге это великолепие стало визитной карточкой нашего города. Уже с начала XIX века в Дворянском собрании проводились различные балы, светские рауты и фуршеты.

Сюда любил приезжать поэт Денис Давыдов. Бывали здесь также литераторы Петр Вяземский и Михаил Загоскин. Но настоящие аншлаги собирали выступления приезжих звезд.

В 1909 году на Кирова, 13, выступал хор под руководством дирижера Алексея Касторского. Поскольку тогда страна готовилась к 300-летнему юбилею императорского дома, артисты пели в боярских и дворянских костюмах эпохи Смуты, после которой, собственно, Романовы и пришли к власти.

Вся культурная жизнь здесь вмиг прекратилась с началом Первой мировой войны. Здание отдали под госпиталь, а после Октябрьской революции Василий Кураев, видимо в насмешку над дворянами, стал проводить тут пролетарские заседания.