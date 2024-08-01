Дмитрий Медведев: В осеннюю сессию ЕР сосредоточится на подготовке федерального бюджета

01.08.2024 | 09:35

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев встретился с представителями фракции, собрание было посвящено итогам работы в Госдуме в весеннюю сессию, планам на осеннюю сессию и подготовке к Единому дню голосования, сообщает ER.ru.

Участие во встрече принял председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции Владимир Васильев, врио секретаря генсовета Владимир Якушев, депутаты.

«Сессия была насыщенной. Принят 331 закон. Из них 128 инициированы депутатами «Единой России». Основную повестку работы партии определяли задачи послания Президента и исполнения нашей народной программы», - отметил Дмитрий Медведев.

Он выделил самые значимые решения партии. В первую очередь реформирование налоговой системы. «Это дополнительные доходы на реализацию масштабных социальных программ и шаг в сторону большей справедливости, который в нашем обществе назрел», - пояснил председатель «Единой России».

Дмитрий Медведев остановился на изменениях бюджета, принятие которых обеспечила фракция и которые дали возможность расширить финансовую помощь регионам, продлить льготную ипотеку, увеличить выплаты ученым, педагогам, классным руководителям. Работа над подготовкой корректировок шла в координации с правительством.

«Приоритетным направлением для «Единой России» остается поддержка участников СВО и членов их семей. Было 34 инициативы партии», - напомнил Дмитрий Медведев.

Еще одно важное решение - индексация пенсий работающим пенсионерам. «По многочисленным просьбам граждан и по решению Президента эта мера принята. Она восстанавливает справедливость в отношении большого количества людей», - подчеркнул он.

Дмитрий Медведев отметил, что в осеннюю сессию «Единая Россия» сосредоточится в первую очередь на подготовке федерального бюджета. Сейчас идет работа по согласованию его параметров с правительством.

«Бюджет должен быть ориентирован на достижение национальных целей, которые обозначил Президент. Это позволит исполнять социальные обязательства государства. И конечно, будет работать на победу в СВО. Проект федерального бюджета должен иметь возможность реализовать все положения народной программы», - подчеркнул председатель «Единой России».

Помимо этого, продолжится работа по поддержке участников спецоперации и их семей, совершенствованию законодательства в сфере занятости и миграционного законодательства.

Во время парламентских каникул «Единая Россия» сосредоточится на подготовке к ЕДГ-2024.

«В этом году пройдет 74 крупные кампании в 45 регионах и множество небольших кампаний различного уровня. Важно, чтобы партия предоставила избирателям конкретные отчеты о реализации народной программы в каждом регионе», - отметил он.