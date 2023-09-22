«МегаФон» защитит жителей Крайнего Севера от встреч с бурыми медведями

22.09.2023 | 13:18

«МегаФон» внедряет систему видеомониторинга, которая позволит отслеживать перемещение диких животных вблизи поселений Крайнего Севера. Сигнал с территорий, граничащих с лесом, в режиме онлайн обрабатывается нейросетью, она автоматически оповещает экологов и экстренные службы, если хищники оказываются за пределами естественной среды обитания.

Биометрическую идентификацию обеспечивает платформа компании NtechLab - разработчика видеоаналитического программного обеспечения.

Проект получил название «Умный Север», первый пункт наблюдения за дикой природой развернут в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Оборудование на границе поселка Пионерского и лесного массива установил «МегаФон».

Идея создать цифровую систему, которая отслеживает перемещение медведей, возникла у воспитанников нефтеюганского филиала детского технопарка «Кванториум», где они осваивают технологии и основы инженерных специальностей. Сейчас ребята вместе с NtechLab «обучают» нейросеть максимально точно распознавать диких животных на базе массива видеоматериала. В этой работе активно помогают сотрудники местных заповедников «Малая Сосьва» и «Юганский».

«Идея школьников применить современные цифровые технологии для заботы о животных очень созвучна тому, что мы делаем уже не первый год по всей стране. Сейчас технологии «МегаФона» обеспечивают круглосуточную и автоматизированную поддержку самым разным сферам общества и бизнеса: наши системы экомониторинга в режиме 24/7 собирают и анализируют данные о состоянии окружающей среды, а промышленные и строительные объекты наших партнеров оснащены системами мониторинга транспортной и производственной безопасности», - отметил директор по национальным проектам «МегаФона» Александр Калошин.

Директор заповедника «Юганский» заслуженный эколог РФ Евгений Стрельников подчеркнул, что проект «Умный Север» актуален и помогает взаимодействовать с дикой природой, не нарушая уклад жизни ее обитателей: для всех лучше, когда животные остаются в своей естественной среде. С научной точки зрения, по его мнению, он также интересен возможностью наблюдать за бурыми медведями на новом высокотехнологичном уровне.

«ХМАО - самая большая территория России, где обитают бурые медведи. Только в прошлом году было 163 зарегистрированных случая, когда они приходили в жилые кварталы. Проект учащихся «Кванториума», который реализуют технологические гиганты «МегаФон» и NtechLab, актуален для всех регионов России, где сталкиваются с аналогичной проблемой соседства человека и дикой природы», - пояснила Алла Пивоварова, руководитель проекта «Умный Север» в «Кванториуме» Нефтеюганска.

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