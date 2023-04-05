«Единая Россия» передает ЛДНР лекарства и медтехнику

05.04.2023 | 14:08

Как сообщает сайт ER.ru, с самого начала СВО региональные отделения «Единой России» оказывают поддержку жителям новых территорий и военнослужащим. В Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области отправили более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Фуры везут туда продукты, бытовую химию, предметы гигиены, одежду, лекарства. Так, в Тюмени активисты собрали 20 тонн продуктов для жителей Краснодона, на юго-западе Москвы - более 1,5 тонны строительных инструментов для нужд Мариуполя. Также московские единороссы отправили аппараты искусственной вентиляции легких и 2 тонны медицинских препаратов, расходных материалов для операций. Жители Оренбургской области передали для детей ЛНР игрушки, одежду, сладости и спортивный инвентарь.

На местах распределяют и доставляют гумпомощь волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты». В миссии партии приняли участие уже более 1,5 тысячи активистов молодежных организаций. В начале апреля туда поехали еще почти 50 человек для помощи медикам и работы в больницах Мариуполя, Донецка и Луганска.

В новых регионах по линии гуманитарной миссии «Единой России» работают и врачи-волонтеры – более 800 человек.

Также партия запустила проект «Единая Россия спасает». Его суть такова: Омская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский и Алтайский края транспортируют тяжелораненых военнослужащих и мирных жителей для лечения и реабилитации в региональных медцентрах.

В Мариуполе, Северодонецке и Лисичанске «Единая Россия» и благотворительный фонд «Ридовка помогает» открыли пункты обогрева. Некоторые из них работают и как пункты помощи. Люди могут не только попить чаю, зарядить телефоны, но и получить консультации по оформлению документов и обратиться за бытовой помощью.

Также «Единая Россия» закупает для военных дополнительное обмундирование, спецтехнику и автомобили. Партия отправила на передовую более 1,5 тысячи радиостанций, сотни квадрокоптеров, приборов ночного видения, тепловизоров, генераторов, бронеавтомобили и тяжелую строительную технику, разведывательные и ударные беспилотники.

Помимо этого, «Единая Россия» оказывает поддержку семьям участников СВО. Ею уже смогли воспользоваться более 25 000 семей.

Депутат фракции «Единая Россия» в Государственной думе от Пензенской области Дмитрий Каденков уверен: поддержка тех, кто сражается на передовой, - одна из важнейших задач государства и общества.

«Залог победы - это крепкий тыл, всеобщая помощь и содействие. Нашу общую победу мы приближаем все вместе. Партия «Единая Россия» с первых дней проведения специальной военной операции оказывает помощь российским военнослужащим и жителям новых российских территорий. Организуются сбор и доставка гуманитарной помощи, устанавливаются федеральные и региональные меры поддержки участников СВО.

Активное участие в этой работе принимает и Пензенская область. С начала 2023 года регионом отправлено 33 машины с гумпомощью. Помощь в отправке гуманитарного груза военнослужащим оказывает региональное отделение «Единой России», - поделился Дмитрий Каденков.

Кроме этого, региональное отделение партии помогает в организации транспорта для доставки участников СВО из мест дислокации полков до дома и обратно.