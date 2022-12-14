ЕР при участии Минтруда усовершенствовала закон о занятости

14.12.2022 | 11:00

«Единая России» и Минтруд подготовили законопроект о занятости, направленный на профилактику безработицы и открывающий доступ к услугам в сфере занятости для новых категорий граждан - тех, кто трудоустроен, но ищет работу или находится под риском увольнения.

Положения законопроекта обсуждались на совещании, которое провел председатель партии Дмитрий Медведев, сообщает ЕR.ru.

«В сфере трудовых отношений активно вводится автоматизация. Некоторые профессии просто исчезают. Раньше казалось, что те люди, которые обращаются в службу занятости, по сути, потеряли надежду на самостоятельное трудоустройство. Сейчас же эта служба помогает не только безработным, но и тем, кто хочет найти более интересную или высокооплачиваемую работу», - отметил Дмитрий Медведев.

По его мнению, в новом законодательстве должны найти отражение такие понятия, как платформенная занятость, трудовая мобильность, помощь в открытии собственного дела, оплата общественных работ. Также необходимо предусмотреть гарантии трудовых прав жителей новых территорий и мобилизованных граждан.

«С принятием новых регионов в состав России начался процесс их правовой интеграции. При работе над законодательством в сфере занятости необходимо в полном объеме защитить права жителей новых территорий. Подумать над гарантиями мобилизованным гражданам и решением ряда других проблем, которые существуют. Также мы запустили в пяти регионах проект «Моя карьера с «Единой Россией». Он оказался востребованным и реализуется с Минтрудом. Прошу особое внимание уделить участникам СВО, членам их семей и другим категориям, которые нуждаются в нашей поддержке», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Ранее были приняты поправки «Единой России» в Трудовой кодекс РФ, регулирующие дистанционную занятость, и ряд других поправок в законодательство о занятости, среди которых создание единого портала «Работа России», где доступны все вакансии страны и услуги в сфере занятости.

Также Госдума приняла пакет законов, инициированный «Единой Россией» и направленный на защиту прав мобилизованных. К примеру, парламентарии обеспечили право военнослужащих, занятых в СВО, и членов их семей на кредитные каникулы. Приняты поправки об освобождении мобилизованных и их семей от пеней по просроченным платежам за ЖКУ и взносам за капремонт. Мобилизованным гарантировали на законодательном уровне сохранение рабочих мест.

Кроме того, «Единая Россия» в сентябре 2022 года запустила кадровый проект для оказания информационной и консультационной поддержки трудящимся и работодателям «Моя карьера с «Единой Россией». Он реализуется в пяти пилотных регионах: Калужской, Липецкой, Рязанской областях, Удмуртской Республике и Камчатском крае.