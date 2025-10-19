19.10.2025 | 16:44

Мужчина снимал девушек в женском туалете аэропорта Уфы. Об этом россиянка рассказала Telegram-каналу «Осторожно, новости».

22-летняя Ильвина (фамилия не раскрывается) 7 октября летела из Уфы в Санкт-Петербург. Во время ожидания рейса она пошла в туалет, где заметила, как из соседней кабинки ее снимает незнакомец, который направил телефон с включенной камерой на нее.

«Я в шоке. Думала, мне показалось. Вышла из кабинки и стою наблюдаю, что будет дальше», — высказалась она.

Позже девушка увидела, как мужчина стал снимать уже другую женщину. Тогда Ильвина предупредила об этом посетительницу, а от мужчины потребовала, чтобы он покинул женский туалет. Тот, в свою очередь, ответил, что перепутал туалеты и выйти не может. Однако он успел удалить записи в телефоне, а выйдя из туалета, сказал, что его ждет жена и он опаздывает на рейс.

Вину свою мужчина отрицал. Женщинам пришлось вызвать полицию.

