Сетевое издание|18+|Воскресенье|19 окт 2025|18:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Дождь |

В стране и мире

Мужчина снимал девушек в женском туалете аэропорта Уфы

Печать
Telegram

Мужчина снимал девушек в женском туалете аэропорта Уфы. Об этом россиянка рассказала Telegram-каналу «Осторожно, новости».

22-летняя Ильвина (фамилия не раскрывается) 7 октября летела из Уфы в Санкт-Петербург. Во время ожидания рейса она пошла в туалет, где заметила, как из соседней кабинки ее снимает незнакомец, который направил телефон с включенной камерой на нее.

«Я в шоке. Думала, мне показалось. Вышла из кабинки и стою наблюдаю, что будет дальше», — высказалась она.

Позже девушка увидела, как мужчина стал снимать уже другую женщину. Тогда Ильвина предупредила об этом посетительницу, а от мужчины потребовала, чтобы он покинул женский туалет. Тот, в свою очередь, ответил, что перепутал туалеты и выйти не может. Однако он успел удалить записи в телефоне, а выйдя из туалета, сказал, что его ждет жена и он опаздывает на рейс.

Вину свою мужчина отрицал. Женщинам пришлось вызвать полицию.

В августе избивавшая детей на камеру банда подростков избежала наказания в российском регионе. Молодых людей признали виновными в преступлении по статье 213 («Хулиганство») УК РФ и назначили им штраф в размере 100 тысяч рублей, однако подростков освободили от уплаты, поскольку во время следствия они находились в СИЗО.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети