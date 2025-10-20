Сетевое издание|18+|Понедельник|20 окт 2025|15:04
Заложенность ушей оказалась симптомом редкой опухоли у мужчины

В США 44-летний адвокат и отец двоих детей Стивен Грин в течение года игнорировал заложенность ушей, которая, как он выяснил впоследствии, оказалась симптомом редкой опухоли мозга. Его историей заинтересовалось издание Today.

Американец рассказал, что впервые почувствовал покалывание в правой части языка и легкую заложенность правого уха весной 2024 года. Он не придал значения этим симптомам, посчитав их осложнением после коронавируса, но на всякий случай обратился к врачу. Терапевт явных проблем не нашел, поэтому направил мужчину к отоларингологу.

На прием к нему Грин попал только в июне, однако и этот специалист не обнаружил ничего подозрительного. Отоларинголог очистил его ушной проход от небольшого количества серы и посоветовал следить за симптомами. К зиме 2025 года мужчина заметил, что почти перестал слышать правым ухом. «Когда мы с женой ходили куда-нибудь поужинать, и я сидел справа от нее, я практически не мог разобрать, что она говорит», — отметил он.

Когда онемение в языке тоже усилилось и распространилось на область щеки, Грин вновь обратился к врачу. В результате обследования и МРТ выяснилось, что у него развилась вестибулярная шваннома — редкая разновидность доброкачественной опухоли мозга.

За год новообразование разрослось до размеров мячика для гольфа и давило на нервы, отвечающие за слух и чувствительность лица. Нейрохирургам потребовалось 13 часов, чтобы удалить мужчине опухоль. Операция прошла успешно, однако Грин полностью потерял слух.

Ранее в Бразилии мужчина прошел ненужную химиотерапию после того, как у него ошибочно диагностировали рак. Во время лечения у него возникли серьезные осложнения: выпали волосы, он постоянно испытывал тошноту, слабость и психологический дискомфорт.

