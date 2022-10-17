Выплату не полученной пенсионерами пенсии готовятся сделать бессрочной

17.10.2022 | 10:50

В правительстве РФ разработали новый законопроект о начислении пенсионерам силовых ведомств не выплаченной своевременно пенсии за весь период, в течение которого эти выплаты не производились, без ограничений.

Текст документа уже размещен в электронной базе Государственной думы РФ, сообщает ТАСС.

Законопроект коснется сразу несколько групп пенсионеров: военных, пожарных и сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, ФСКН, ФСИН и ФССП.

В настоящий момент выплаты указанным категориям пенсионеров не востребованной своевременно пенсии за прошлое время разрешены, но не более чем за три года перед обращением за ее получением.

В пояснительной записке к новому документу указано, что подобная норма была признана Конституционным судом РФ не соответствующей конституции.

В этой связи проектом предлагается изложить норму закона в новой редакции, согласно которой, сумма пенсии, не полученная такими пенсионерами и членами их семей «из-за прекращения ее выплаты, выплачивается за прошлое время без ограничения каким-либо сроком, если пенсионными органами не выявлены предусмотренные законом обстоятельства, в силу которых право на пенсию было утрачено».

«Механизм реализации права на пенсию, выплата которой была приостановлена, а затем прекращена, должен предоставлять гражданину безотносительно к избранному способу доставки и получения пенсии возможность получения сумм не выплаченной ему пенсии за весь период, в течение которого ее выплата не производилась, при том что в этот период право на назначенную ему пенсию гражданин не утрачивал», - указывают разработчики документа.

Если законопроект будет принят, то он вступит в силу по истечении 10 календарных дней с момента его опубликования.