В стране и мире

В военкомате рассказали о смертях мобилизованных и о медосмотре вместо медкомиссии

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Россияне продолжают переживать из-за объявленной в стране частичной мобилизации. Граждане задают интересующие их вопросы на юридических форумах, звонят по номерам горячих линий или обращаются в районные военкоматы.

В некоторых регионах России СМИ сообщают о случаях, когда едва не были мобилизованы те, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем.

«Уже известно про несколько смертей, предположительно связанных с состоянием здоровья призванных», - указано на официальной странице военкомата города Миасса Челябинской области в соцсетях.

Сотрудники военного комиссариата попытались объяснить интернет-пользователям, как проходит осмотр человека при частичной мобилизации и что надо сделать, чтобы пройти полноценную медкомиссию.

Какие болезни дают бронь от мобилизации?

Категория «Г» (временно не годен) даёт отсрочку на полгода. Категория «Д» (не годен к военной службе) полностью освобождает от мобилизации. Заболевания категории «Д» перечислены в постановлении правительства. Это, например, ВИЧ (в стадии вторичных заболеваний), злокачественные новообразования, доброкачественные новообразования со значительным нарушением функции, сахарный диабет с осложнениями и другие.

Надо ли заранее готовить медицинские справки?

Да, у вас должны быть под рукой все медицинские документы, подтверждающие ваше заболевание, желательно свежие.

Но зачем? Разве в военкомате нет врачей?

Вот тут интересный момент. Да, в состав призывной комиссии входят врачи-специалисты. Но сейчас они проводят только медицинский осмотр, а не полноценную медкомиссию. Для неё нужны основания. В медицинскую комиссию по мобилизации включены следующие врачи специалисты: терапевт, хирург, невролог, психиатр, окулист, оториноларинголог. А в случае необходимости – могут быть привлечены и другие специалисты.

Как мне добиться обследования?

Сейчас ситуация складывается так: если мобилизуемый жалуется на здоровье, комиссия обязана направить его на дополнительное обследование в медучреждение.

А если я уйду из части из-за болезни, что тогда будет?

Как любят говорить адвокаты, «может, ничего, а может, всё». Если прокуратура, военный комиссар или суд признают решение о мобилизации незаконным, вы свободны. Если нет, то может наступить уголовная ответственность (в этом случае – ч. 2.1, 3.1 или 5 ст. 337 УК).

Если у вас есть какие-то болезни, то о них необходимо сообщить на призывной комиссии по мобилизации в военкомате. Тогда вам проведут обследование! И только после этого, если вы будете годны, вас призовут по мобилизации!

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте