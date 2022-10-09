В военкомате рассказали о смертях мобилизованных и о медосмотре вместо медкомиссии

09.10.2022 | 00:06

Россияне продолжают переживать из-за объявленной в стране частичной мобилизации. Граждане задают интересующие их вопросы на юридических форумах, звонят по номерам горячих линий или обращаются в районные военкоматы.

В некоторых регионах России СМИ сообщают о случаях, когда едва не были мобилизованы те, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем.

«Уже известно про несколько смертей, предположительно связанных с состоянием здоровья призванных», - указано на официальной странице военкомата города Миасса Челябинской области в соцсетях.

Сотрудники военного комиссариата попытались объяснить интернет-пользователям, как проходит осмотр человека при частичной мобилизации и что надо сделать, чтобы пройти полноценную медкомиссию.

Какие болезни дают бронь от мобилизации?

Категория «Г» (временно не годен) даёт отсрочку на полгода. Категория «Д» (не годен к военной службе) полностью освобождает от мобилизации. Заболевания категории «Д» перечислены в постановлении правительства. Это, например, ВИЧ (в стадии вторичных заболеваний), злокачественные новообразования, доброкачественные новообразования со значительным нарушением функции, сахарный диабет с осложнениями и другие.

Надо ли заранее готовить медицинские справки?

Да, у вас должны быть под рукой все медицинские документы, подтверждающие ваше заболевание, желательно свежие.

Но зачем? Разве в военкомате нет врачей?

Вот тут интересный момент. Да, в состав призывной комиссии входят врачи-специалисты. Но сейчас они проводят только медицинский осмотр, а не полноценную медкомиссию. Для неё нужны основания. В медицинскую комиссию по мобилизации включены следующие врачи специалисты: терапевт, хирург, невролог, психиатр, окулист, оториноларинголог. А в случае необходимости – могут быть привлечены и другие специалисты.

Как мне добиться обследования?

Сейчас ситуация складывается так: если мобилизуемый жалуется на здоровье, комиссия обязана направить его на дополнительное обследование в медучреждение.

А если я уйду из части из-за болезни, что тогда будет?

Как любят говорить адвокаты, «может, ничего, а может, всё». Если прокуратура, военный комиссар или суд признают решение о мобилизации незаконным, вы свободны. Если нет, то может наступить уголовная ответственность (в этом случае – ч. 2.1, 3.1 или 5 ст. 337 УК).

Если у вас есть какие-то болезни, то о них необходимо сообщить на призывной комиссии по мобилизации в военкомате. Тогда вам проведут обследование! И только после этого, если вы будете годны, вас призовут по мобилизации!