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В стране и мире

В Госдуме хотят ограничить продажу продуктов в гипермаркетах

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Депутат Государственной думы РФ Олег Матвейчев вышел с инициативой об ограничении работы продуктовых гипермаркетов, сообщает RT.

Парламентарий подготовил письмо на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова. В нем Матвейчев просит рассмотреть возможность запрета торговли в гипермаркетах по воскресеньям.

Депутат отметил, что в России действует ряд мер поддержки малого бизнеса, который занимается реализацией продуктовой продукции.

Но из-за конкуренции с гипермаркетами ярмарки с «экологической едой» носят ограниченный и локальный характер, не пользуются популярностью у населения.

По мнению Матвейчева, если запретить работу гипермаркетов по воскресеньям, то россияне потянутся в магазины шаговой доступности и на ярмарки выходного дня, что будет способствовать созданию и развитию данных торговых локаций, развитию подсобных фермерских хозяйств.

«В целях поддержки малого бизнеса в сельскохозяйственной отрасли прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения законопроекта об ограничении режима работы продуктовых гипермаркетов в выходные дни (воскресенье)», — говорится в тексте обращения.

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Источник — rt.com
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