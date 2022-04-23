В Госдуме хотят ограничить продажу продуктов в гипермаркетах

23.04.2022 | 09:03

Депутат Государственной думы РФ Олег Матвейчев вышел с инициативой об ограничении работы продуктовых гипермаркетов, сообщает RT.

Парламентарий подготовил письмо на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова. В нем Матвейчев просит рассмотреть возможность запрета торговли в гипермаркетах по воскресеньям.

Депутат отметил, что в России действует ряд мер поддержки малого бизнеса, который занимается реализацией продуктовой продукции.

Но из-за конкуренции с гипермаркетами ярмарки с «экологической едой» носят ограниченный и локальный характер, не пользуются популярностью у населения.

По мнению Матвейчева, если запретить работу гипермаркетов по воскресеньям, то россияне потянутся в магазины шаговой доступности и на ярмарки выходного дня, что будет способствовать созданию и развитию данных торговых локаций, развитию подсобных фермерских хозяйств.

«В целях поддержки малого бизнеса в сельскохозяйственной отрасли прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения законопроекта об ограничении режима работы продуктовых гипермаркетов в выходные дни (воскресенье)», — говорится в тексте обращения.