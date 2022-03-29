Ретейлеры отказали ФАС в сдерживании цен на продукты: список

Федеральная антимонопольная служба не смогла убедить представителей трех крупных торговых сетей в необходимости сдерживания цен на продукты.
«О'Keй», «Ашан» и «Атак» уведомили ФАС об отказе от обязательств по добровольному ограничению наценок на ряд социально значимых товаров, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Ретейлеры приняли это решение для расширения предложения потребительских товаров и устранения локальных дефицитов», - заявили в Федеральной антимонопольной службе.
Напомним, в начале марта торговые сети «О'Keй», «Ашан» и «Атак» добровольно пообещали сдерживать цены, сохраняя наценку на ряд продуктов на уровне не более пяти процентов.
В список вошли четыре группы социально значимых товаров: молочная продукция, хлебобулочные изделия, сахар и овощи из «борщевого набора».
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ФАС послали... Значит хреново убеждали! Убеждуны, блин...