Ретейлеры отказали ФАС в сдерживании цен на продукты: список

29.03.2022 | 21:16

Федеральная антимонопольная служба не смогла убедить представителей трех крупных торговых сетей в необходимости сдерживания цен на продукты.

«О'Keй», «Ашан» и «Атак» уведомили ФАС об отказе от обязательств по добровольному ограничению наценок на ряд социально значимых товаров, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ретейлеры приняли это решение для расширения предложения потребительских товаров и устранения локальных дефицитов», - заявили в Федеральной антимонопольной службе.

Напомним, в начале марта торговые сети «О'Keй», «Ашан» и «Атак» добровольно пообещали сдерживать цены, сохраняя наценку на ряд продуктов на уровне не более пяти процентов.

В список вошли четыре группы социально значимых товаров: молочная продукция, хлебобулочные изделия, сахар и овощи из «борщевого набора».