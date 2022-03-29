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В стране и мире

Ретейлеры отказали ФАС в сдерживании цен на продукты: список

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Федеральная антимонопольная служба не смогла убедить представителей трех крупных торговых сетей в необходимости сдерживания цен на продукты.

«О'Keй», «Ашан» и «Атак» уведомили ФАС об отказе от обязательств по добровольному ограничению наценок на ряд социально значимых товаров, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ретейлеры приняли это решение для расширения предложения потребительских товаров и устранения локальных дефицитов», - заявили в Федеральной антимонопольной службе.

Напомним, в начале марта торговые сети «О'Keй», «Ашан» и «Атак» добровольно пообещали сдерживать цены, сохраняя наценку на ряд продуктов на уровне не более пяти процентов.

В список вошли четыре группы социально значимых товаров: молочная продукция, хлебобулочные изделия, сахар и овощи из «борщевого набора».

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

ФАС послали... Значит хреново убеждали! Убеждуны, блин...

Гость||

Вот и весь ФАС.Платите за всё в тридорога.Дорогие россияне.Мы выстоим,сплотимся,даёш внедрёж понимаеш ли.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«О'Keй»
Головная компания O`Key Group Люксембург. (офшор)Матрешка - X5 Retail Group(«Пятёрочка» и «Перекрёсток») -контр. пакет.CTF Holdings S.A. - 47,86% (офшор) Фридман -которому жрать нечего в Лондоне , Хан , Кузмичев , Авен. penzainform.ru писал(a):
«Ашан» и «Атак»
Франция.

Гость||

Не понятно а на что расчитывали наши солнцеликие правители когда начинали всё то, что запрещено называть тем что оно есть?

Гость||

И не сомневался, что пошлют этот ФАС!

Имя: Гость
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