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Экономика

Пензенские предприниматели увеличили расчеты с самозанятыми

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Пензенские клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ в 2024 году закупили у самозанятых товары и услуги на сумму более 30,6 млн рублей, что в 5,5 раза больше, чем в 2023-м. Об этом свидетельствует статистика сервиса банка для выплат самозанятым. Число переводов в сервисе увеличилось почти в 4 раза по сравнению с 2023 годом.

По данным ВТБ, среди клиентов среднего и малого бизнеса наиболее востребованы услуги самозанятых, связанные со строительством и ремонтом, транспортной сферой и ИТ. Средний чек в этих категориях по итогам года составил 65 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе банка.

Наибольший объем расчетов приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Среди других регионов лидируют Республика Татарстан, Свердловская и Иркутская области, Краснодарский край и Ростовская область.

«Растет не только интерес бизнеса к самозанятым, но и число самих специалистов. По итогам года ВТБ зафиксировал двукратный рост аудитории «Личного кабинета самозанятого». Этот сервис позволяет подтверждать свой статус, автоматически регистрировать доход в ФНС, формировать чеки и получать доступ к различным инструментам для ведения бизнеса. Этими возможностями пользуются более 130 тыс. клиентов, и в 2024 году они зарегистрировали в 2 раза больше чеков, чем годом ранее - почти 300 тыс. на сумму 4,2 млрд рублей», - отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО).

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