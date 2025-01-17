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Экономика

Раскрыты «праздничные» схемы мошенников

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Эксперты ВТБ определили самые распространенные схемы мошенников в начале января - это установка поддельных приложений на смартфон и переход по фишинговым ссылкам. На них пришлось больше трети всех атак преступников.

С конца декабря мошенники активно использовали темы новогодних акций, распродаж и подарков для привлечения внимания жертв. Злоумышленники применяли различные методы, включая фишинг, социальную инженерию и телефонные звонки c подменных номеров.

Самым распространенными уловками на Новый год, на которые чаще попадались россияне, стали:

- установка поддельных приложений. Мошенники создавали фальшивые версии популярных приложений крупных компаний, которые выглядели как оригиналы. Установив такое приложение, клиенты рискуют потерять доступ к своим финансам и личной информации;

- подозрительные ссылки. В праздничный период традиционно увеличивается количество присланных сообщений или писем, которые могут содержать фишинговые ссылки. Переход по ним способен привести к установке вредоносного ПО или попыткам кражи личных данных.

В целом эксперты продолжают фиксировать большое разнообразие мошеннических схем: традиционные звонки от якобы представителей силовых структур, просьбы о займе со взломанных аккаунтов родных и друзей, а также ложные предложения заработка и случаи запугивания детей с целью заставить их перевести деньги родителей, сообщили в пресс-службе ВТБ.

При этом непосредственно в новогодние каникулы количество обращений клиентов банка по теме мошенничества снизилось в несколько раз по сравнению с декабрем и практически не изменилось к январю прошлого года.

«В этом году мы снова увидели снижение мошеннической активности в новогодние праздники, такая тенденция повторяется второй год подряд. Декабрь - традиционно месяц повышенной активности злоумышленников, которые пытаются заманить жертв привлекательными акциями. Однако в начале января количество атак снижается. Несмотря на увеличение числа розничных клиентов и объема их транзакций, уровень активности мошенников в январе остался неизменно низким по сравнению с концом прошлого года», - рассказал вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.

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