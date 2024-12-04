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Экономика

К 2030 году российские производители лекарств займут 65% рынка

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Благодаря программам государственной поддержки и появлению новых локальных игроков по итогам 2023 года доля отечественных лекарственных препаратов в денежном выражении достигла 45%. К 2030-му она может составить уже 65%. Такой прогноз сделали аналитики ВТБ на 15-м инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

Основными трендами развития рынка лекарственных препаратов в России станет ускоренная консолидация: из-за ограниченных возможностей для органического роста небольшие компании будут искать покупателей на свой бизнес среди более крупных игроков.

Драйвером для отрасли также станет дальнейшая цифровизация процессов в сфере здравоохранения. Рынок получит дополнительный импульс за счет развития digital-каналов для врачей, электронных медицинских карт, высокотехнологичных инструментов мониторинга рынка, а также инициатив в рамках цифровизации фарм-ритейла. Особое внимание аналитики уделяют процессу внедрения ИИ в сфере здравоохранения и перспективам его дальнейшего использования.

При этом поддержание высоких стандартов производства лекарств останется основным вызовом для отрасли. Фармацевтические компании продолжают использовать импортное оборудование, что может оказаться дополнительным ограничением для наращивания доли отечественными игроками.

На рынке медицинских услуг будет происходить дальнейшее увеличение расходов, вызванное такими факторами, как общее увеличение бюджетных расходов, связанное с поддержкой и инвестициями в отрасль; рост доли пожилого населения в России; повышенное внимание со стороны государства к лечению и профилактике сложных заболеваний, в первую очередь онкологических и кардиологических.

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Источник — фото pxhere.com
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