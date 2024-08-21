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Экономика

Предприниматели могут оформить гарантии ВТБ на маркетплейсе YoFin

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ВТБ запустил выдачу банковских гарантий для госзаказа и коммерческих договоров на финансовом маркетплейсе YoFin. Гарантию можно получить онлайн в день подачи заявки.

На платформе YoFin клиенты могут оформить гарантии ВТБ для участия в госзакупках по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП до 75 млн рублей и коммерческие гарантии до 30 млн рублей. Для этого нужен минимальный пакет документов, обеспечение и поручительство не требуются. Рассмотрение заявки занимает несколько минут, а получить гарантию можно в тот же день.

«Средний и малый бизнес активно наращивает участие в госзакупках. Мы предоставляем предпринимателям все необходимые для этого инструменты и совместно с партнерами расширяем доступность документарных продуктов ВТБ. В текущих условиях банковские гарантии ВТБ служат надежным и экономичным способом обеспечения контракта и позволяют клиентам не выводить свои средства из оборота, поэтому мы будем развивать наши сервисы с целью создания удобных механизмов взаимодействия для всех участников бизнес-процесса», – прокомментировал член правления ВТБ Руслан Еременко.

«Совместный продукт с ВТБ откроет дополнительные возможности как для участников рынка госзакупок, так и для заказчиков, заинтересованных в получении коммерческих банковских гарантий», - отметил руководитель финансового маркетплейса YoFin Александр Че.

ВТБ предоставляет клиентам все виды банковских гарантий. Среди них тендерные, гарантии возврата аванса и исполнения обязательств по контракту в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП, коммерческие, налоговые, таможенные, в пользу ФРП и другие.

Финансовый маркетплейс YoFin - крупнейшая цифровая платформа для онлайн-взаимодействия юридических лиц, агентов по работе с финансовыми продуктами с банками и другими финансовыми институтами. Сервис позволяет моментально найти решения за счет мониторинга и интеграции всех актуальных финансовых инструментов для малого и среднего бизнеса. Источниками финансирования выступают банки, МФО, частные инвесторы, краудфандинговые площадки и фонды.

Ставка вознаграждения от 2% годовых определяется Банком ВТБ (ПАО) (далее - Банк) для каждого клиента на основании проведенного анализа заявки на гарантию, возможно установление индивидуальных ценовых условий. Продукт предоставляется ИП и ЮЛ, зарегистрированным на территории РФ, со сроком ведения бизнеса не менее 6 месяцев. Минимальный пакет документов: годовая отчетность по ф. 1 и 2 (не требуется для гарантий до 10 млн руб.) + отчетность за последний отчетный период. Подписание заявки на гарантию/оферты осуществляется электронной подписью, соответствующей Закону № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Отсутствуют требования о наличии расчетного счета в Банке.

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО).

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