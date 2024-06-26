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Экономика

Банк «Кузнецкий» подвел итоги деятельности за 5 месяцев

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За пять месяцев 2024 года банк «Кузнецкий» заработал 87,96 млн рублей чистой прибыли. Чистый процентный доход составил 206,7 млн рублей (рост год к году составил 34%) на фоне увеличения кредитного портфеля по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Чистый комиссионный доход составил 77,6 млн рублей. Общий объем доходов банка «Кузнецкий» достиг 562,9 млн рублей.

Активы на 1 июня 2024-го составили 8 млрд рублей, увеличившись на 8,5% к маю прошлого года. Собственный капитал банка - 842,5 млн рублей.

С начала года «Кузнецкий» предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов более чем на 2,9 млрд рублей (+19%). Кредитный портфель увеличился на 24,6% и достиг 5,39 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель составил 3,55 млрд рублей (рост на 16,3%). Объем выдачи - 2,25 млрд рублей, из них половина приходилась на субъекты малого и среднего бизнеса.

Розничный кредитный портфель составил на отчетную дату 1,84 млрд рублей, что на 44%, или 566,6 млн рублей, больше, чем в мае 2023 года. Объем выдач потребительских кредитов увеличился почти на 71%, в том числе за счет активного ипотечного кредитования (рост выдач на 150%).

Качество кредитного портфеля остается стабильно высоким, уровень просроченной задолженности на 1 июня составляет 2,7%.

Объем всех привлеченных ресурсов составил 6,6 млрд рублей. Из них средства на счетах физических и юридических лиц составили 2,2 млрд рублей, депозиты юридических лиц 1,04 млрд рублей. Вклады населения выросли на 15,4% и достигли 3,34 млрд рублей.

«Кузнецкий» обращает внимание на то, что показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике банка.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

Реклама. Заказчик - ПАО Банк «Кузнецкий». ИНН 5836900162.

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