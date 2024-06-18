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Экономика

Банк «Кузнецкий» подвел итоги работы за 2023 год

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В головном офисе банка «Кузнецкий» прошла пресс-конференция с участием председателя правления банка Михаила Дралина.

На встрече с журналистами Михаил Дралин отметил: «В 2023 году банковский сектор России восстановился после кризиса 2022 года, банки существенно нарастили бизнес, вышли на высокие темпы кредитования. По итогам года банк «Кузнецкий» укрепил финансовую позицию, заработав рекордную прибыль в размере 224 млн рублей. Суммарная величина активов банка на начало 2024 года составила 8,1 млрд рублей (+9% относительно 2022 года), собственный капитал банка составил 787,6 млн рублей (+7%). Объем привлеченных средств на 01.01.2024 составил 6,9 млрд рублей (+6%), кредитный портфель превысил 5 млрд рублей (+14%)».

Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг банка «Кузнецкий» до уровня BB(RU), прогноз «позитивный», что говорит об эффективной работе, правильности выбранной стратегии и надежности.

В 2023 году клиентам продолжили предоставлять качественный сервис и современные банковские продукты. Была запущена новая программа кредитования для бизнеса, улучшены тарифные планы по расчетно-кассовому обслуживанию, проводились акции среди пенсионеров и пользователей «kuzbank-онлайн».

Кроме того, внедрены новые IT-решения, которые позволили повысить надежность бизнес-процессов и улучшить дистанционные каналы продаж.

«Понимая важность социальной ответственности бизнеса, банк «Кузнецкий» в 2023 году не прекращал финансировать социальные, спортивные и культурные проекты, оказывая благотворительную и спонсорскую помощь. Эта деятельность является неотъемлемой частью ведения бизнеса банка и в конечном итоге способствует устойчивому экономическому развитию, повышению качества жизни и социальной поддержке населения Пензенской области», - резюмировал Михаил Дралин.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

Реклама. Заказчик - ПАО Банк «Кузнецкий». ИНН 5836900162.

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