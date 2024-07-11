Пензенская область не попала в особый список семейной ипотеки

11.07.2024 | 19:22

В России до 2030 года продлили семейную ипотеку - кредитование по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома. Она распространяется на семьи, в которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Однако в 7 регионах Поволжья ипотеку на льготных условиях смогут получить и семьи, в которых есть как минимум двое несовершеннолетних детей любого возраста.

Пензенская область в этот список не вошла. Льготными условиями жилищного займа смогут воспользоваться жители Кировской, Нижегородской, Саратовской и Оренбургской областей, а также республик Марий Эл, Мордовии и Чувашии, сообщает ТАСС.

Еще 7 регионов, где семьи с детьми смогут получить льготную ипотеку, - в Сибири: Алтайский край, Кемеровская область - Кузбасс, Омская и Томская области, Алтай, Тыва и Хакасия.

В Северо-Западном федеральном округе в особый список попали Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Новгородская и Псковская области, Республика Коми; в Центральном и Северо-Кавказском - Белгородская, Костромская, Курская, Тамбовская области и Карачаево-Черкесская Республика, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Чеченская Республика.

В Южном федеральном округе льготную ипотеку предоставят в Севастополе и Адыгее, на Урале - в Курганской области.