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Экономика

Банк «Кузнецкий» по итогам девяти месяцев показывает рост

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Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 9 месяцев 2023 года.

По состоянию на 1 октября активы банка увеличились на 15% к аналогичному периоду прошлого года и составили 7,5 млрд рублей. Собственный капитал банка - 776,5 млн рублей (+18%).

Розничный кредитный портфель вырос на 13% - до 1,43 млрд рублей. За январь - сентябрь 2023 года было выдано кредитов на сумму 0,54 млрд рублей, что на 46,5% больше, чем за аналогичный период 2022-го. По жилищным программам предоставлено 177 млн рублей (рост выдач составил 92%).

Кредитный портфель юридических лиц вырос на 15,5% до 3,36 млрд рублей. С начала года банк предоставил 4,2 млрд рублей по корпоративным кредитам (+7,2%), из них субъектам МСП - 2,2 млрд рублей (+9%).

Объем всех привлеченных ресурсов - 6,36 млрд рублей (+13,6%). Вклады населения увеличились до 2,99 млрд рублей (+10%), остатки на счетах юридических и физических лиц - до 2,45 млрд рублей (+18,3%).

«За 9 месяцев банк «Кузнецкий» показал хорошие результаты по основным направлениям деятельности. Мы сохранили темпы роста по кредитованию при стабильном качестве кредитного портфеля, а также нарастили объем привлеченных ресурсов. С начала года банк заработал чистую прибыль в размере 171,6 млн рублей благодаря уверенной динамике банковских доходов и эффективному управлению расходами», - отметил председатель правления Михаил Дралин.

Банк «Кузнецкий» обращает внимание, что показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

Реклама. Заказчик - ПАО Банк «Кузнецкий».

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