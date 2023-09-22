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Экономика

Банк «Кузнецкий» по итогам 8 месяцев демонстрирует рост

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Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 8 месяцев 2023 года: на 1 сентября чистая прибыль достигла 163 млн рублей (+40%), активы банка - 7,47 млрд рублей (+10,5%), собственный капитал - 787,7 млн рублей (+19%).

По состоянию на начало сентября кредитный портфель банка составил 4,56 млрд рублей (+8% год к году), в том числе кредитный портфель корпоративных клиентов - 3,17 млрд рублей, кредиты физическим лицам - 1,39 млрд рублей.

Объем всех привлеченных ресурсов на отчетную дату - 6,3 млрд рублей (+8% год к году). Вклады населения увеличились на 6%, остатки на счетах юридических и физических лиц - на 11,6%.

«Результаты банка «Кузнецкий» за 8 месяцев показывают уверенный рост бизнеса. Было выдано кредитов населению на сумму 0,47 млрд рублей (+47,5%). Значительно повысился спрос на ипотеку: рост объемов выдач составляет 115%.

Кредитный портфель юридических лиц вырос на 6,8%. С начала года банком было предоставлено корпоративных кредитов на сумму 3,64 млрд рублей, из них субъектам МСП - 2,05 млрд рублей», - отметил председатель правления Михаил Дралин.

Банк «Кузнецкий» обращает внимание на то, что показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике банка.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

Реклама. Заказчик - ПАО Банк «Кузнецкий».

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