Эксперт спрогнозировал повторение прошлого с банковскими вкладами

11.01.2022 | 09:27

Пандемия, инфляция, растущая ключевая ставка - жители России привыкли жить под давлением. Некоторые потеряли деньги в 90-е, поэтому не доверяют государственной системе.

Банк России уже несколько раз поднимал ключевую ставку, а вместе с ней растут и ставки по вкладам в рублях. В десяти крупнейших банках России они составляют 7,4 процента, указано на сайте Центробанка.

По словам руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана, этот год может в определенной степени стать для вкладчиков примерно тем же, чем стал 2015-й, когда ключевая ставка ЦБ поднялась до 17 процентов.

«Соответственно, за ставкой регулятора потянулись и ставки по вкладам. И некоторому количеству банковских клиентов удалось разместить средства по ставке не менее 13 процентов годовых», - рассказал Коган в интервью «Российской газете».

По мнению эксперта, с учетом роста ставки в 2021 году и 1-2 раундов повышения в 2022 году, найти предложение по вкладу с годовой ставкой как минимум в 8 процентов большой проблемой не будет.

«Если касаться кредитов, то здесь будет точно такая же история. Ипотечные кредиты спокойно пробьют 11 процентов годовых и могут дойти до 12-13 процентов. Довольно прилично подорожают и автокредиты с потребительскими займами. Но возвращаясь к депозитам, стоит ожидать притока средств в банки, по крайней мере, до тех пор, пока ЦБ не начнет снижать ставку», - считает Михаил Коган.