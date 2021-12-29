«Новикомбанк» повысил ставки по вкладам в рублях

29.12.2021 | 13:01

Cо среды, 29 декабря, «Новикомбанк» повысил процентные ставки по депозитам в рублях на 0,25-1,05 процентного пункта.

Так, срочный вклад по линейке «Капитал» (вклады с повышенной процентной ставкой и выплатой процентов в конце срока) принесет доход в рублях от 6% до 8,6% годовых. Ставка по вкладам «Рост» (накопительный с ежемесячной выплатой и растущей процентной ставкой) составляет от 5,7% до 7,9%, по линейке вкладов «Комфорт» (с возможностью пополнения и расходования) уровень установлен в диапазоне от 5,5% до 7%.

Кроме того, в «Новикомбанке» до 2 февраля 2022 года действует сезонный вклад «Новогодний», который дает возможность получить доход от 8,25% до 9% годовых.

Повышенным спросом у клиентов «Новикомбанка» пользуется вклад «Рантье», позволяющий получать доход в соответствии с актуальной рыночной конъюнктурой - с растущей ставкой, привязанной к ключевой ставке ЦБ, и процентной «надбавкой» до 0,5%.

«Регулярно обновляя линейку депозитов, «Новикомбанк» предлагает клиентам оптимальные условия размещения сбережений. В связи с тем, что ключевая ставка вновь была увеличена, мы оперативно отреагировали и повысили доходность по всей линейке вкладов. Для тех клиентов, которые хотят быть уверенными в том, что их средства размещены в соответствии с актуальными рыночными условиями, действует вклад «Рантье» с плавающей ставкой. Сейчас, в преддверье праздников, мы отмечаем приток вкладчиков, что обусловлено привлекательными условиями по финансовым продуктам и стремлением воспользоваться выгодными предложениями по размещению средств», - прокомментировал заместитель председателя правления «Новикомбанка» Герман Белоус.

Клиенты «Новикомбанка» могут открыть депозиты без посещения офиса - через интернет-банк или мобильное приложение, получая при этом более высокую процентную ставку.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» основан 25 октября 1993 года. Генеральная лицензия № 2546 от 20 ноября 2014 года. Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 02.12.2004 под номером 254.