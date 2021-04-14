Халяльная индейка от «Дамате» идет на экспорт под новым брендом Salimа

14.04.2021 | 14:52

Халяльная продукция из индейки, которую поставляет за рубеж компания «Дамате», выпускается под специально созданным брендом Salimа. Уже начался экспорт в ряд стран СНГ, в планах - расширение географии.

Прежде чем начались поставки, были получены все необходимые разрешения и сертификаты. На предприятиях «Дамате» побывали группы экспертов и ветеринарных врачей, а также представители Россельхознадзора. Специалисты проверили документацию и подробно изучили производство на всех этапах.

Компания ежегодно подтверждает сертификат Международного центра стандартизации и сертификации «Халяль» Совета муфтиев России. Кроме того, предприятия «Дамате» успешно прошли фитосанитарный и халяльный аудит сертификационного центра «Халяль» Королевства Саудовская Аравия и имеют разрешение на экспорт продукции в страны Персидского залива, выданное Gulftic-ICSC.

За рубеж поставляется продукция в лотках-термоформерах, произведенная на двух предприятиях в Пензенской области: на заводе по убою и переработке и на заводе глубокой переработки. В ассортименте - анатомические нарезки из частей индейки и, что важно, продукция глубокой переработки с высокой маржинальностью.

Первые партии халяльной индейки уже отправлены в Казахстан, Киргизию и Абхазию. В ближайшее время начнутся отгрузки этого товара в торговые сети Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана.

В планах «Дамате» на 2021 год - расширение географии поставок в страны дальнего зарубежья. Сейчас идут рассмотрение заявок и переговоры с заказчиками.

«Компания «Дамате» начала экспорт продукции стандарта «Халяль» в связи с высоким спросом на рынке и его дальнейшим ростом, так как число потребителей халяль-продуктов продолжает увеличиваться. Кроме того, халяль набирает популярность у потребителей не только в мусульманских странах, но и становится синонимом здорового образа жизни благодаря своему составу и технологиям производства. Все это дает нам возможность развивать это направление и дальше», - прокомментировал генеральный директор «Дамате» Рашид Хайров.

«Дамате» начала отгружать мясо индейки на экспорт осенью 2015 года. Сейчас предприятия компании имеют разрешения на поставки продукции в страны Европейского союза, Евразийского экономического союза и еще в 33 страны мира, среди которых Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, государства Африки и Азии.