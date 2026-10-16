В селе Сканово отреставрируют летнюю церковь Троицкого собора

В Наровчатском районе готовятся к реставрации верхней (летней) церкви Троицкого собора, расположенного на территории Свято-Троицкого Сканова женского монастыря.

Обитель является объектом культурного наследия федерального значения. Конкретно эта церковь посвящена Живоначальной Троице. Здесь обновят интерьеры.

«Собор пятиглавый, трехнефный, четырехстолпный, двухэтажный (зимняя теплая церковь внизу, летняя - наверху, на втором этаже). Декоративное оформление собора имеет некоторые черты барокко, в основном же он по стилю тяготеет к классицизму.

При этом следует подчеркнуть, что все декоративные мотивы как барокко, так и классицизма выступают здесь не в чистом виде: они переосмыслены в духе национальных традиций, переведены в масштаб, соответствующий кирпичному зданию, и выполнены старинными приемами узорной кирпичной кладки», - отметили в региональном министерстве по охране памятников истории и культуры.

Интерьеры зимней части храма были отреставрированы в 2022-2023 годах, тогда выполнялись роспись и золочение.

Именно в Троицком соборе хранится главная святыня Наровчатского района - образ Трубчевской иконы Божией Матери.