В селе Сканово отреставрируют летнюю церковь Троицкого собора

Культура

В селе Сканово отреставрируют летнюю церковь Троицкого собора
Печать
Max

В Наровчатском районе готовятся к реставрации верхней (летней) церкви Троицкого собора, расположенного на территории Свято-Троицкого Сканова женского монастыря.

Обитель является объектом культурного наследия федерального значения. Конкретно эта церковь посвящена Живоначальной Троице. Здесь обновят интерьеры.

«Собор пятиглавый, трехнефный, четырехстолпный, двухэтажный (зимняя теплая церковь внизу, летняя - наверху, на втором этаже). Декоративное оформление собора имеет некоторые черты барокко, в основном же он по стилю тяготеет к классицизму.

При этом следует подчеркнуть, что все декоративные мотивы как барокко, так и классицизма выступают здесь не в чистом виде: они переосмыслены в духе национальных традиций, переведены в масштаб, соответствующий кирпичному зданию, и выполнены старинными приемами узорной кирпичной кладки», - отметили в региональном министерстве по охране памятников истории и культуры.

Интерьеры зимней части храма были отреставрированы в 2022-2023 годах, тогда выполнялись роспись и золочение.

Именно в Троицком соборе хранится главная святыня Наровчатского района - образ Трубчевской  иконы Божией Матери.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
церковь реставрация памятник
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!