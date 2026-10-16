В Пензе драмтеатр организует бесплатную экскурсию для отцов

Культура

В Пензе драмтеатр организует бесплатную экскурсию для отцов
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В Пензе областной драматический театр организует бесплатную экскурсию для отцов вместе с детьми. Матери тоже могут присоединиться.

Акция приурочена ко Дню отца, который отмечается в воскресенье, 18 октября.

Посетителям покажут гримерки актеров, лабиринты коридоров и музей театра, расскажут, как работают сценические механизмы, откуда появляются декорации, каким образом создается особенная театральная магия.

«Экскурсию проведет заслуженный работник культуры Пензенской области, руководитель литературно-драматургической части Пензенского областного драматического театра Виталий Германович Соколов», - сообщили в учреждении культуры.

Сбор участников - в 14:00 у центрального входа в театр. С собой желательно взять сменную обувь.

На экскурсию требуется предварительно записаться по ссылке.

Ранее сообщалось, что 18 октября пензенские отцы смогут бесплатно посетить картинную галерею и Губернаторский дом.

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