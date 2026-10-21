Названа причина закрытия парковки для посетителей ДК на Леонова

Культура

Названа причина закрытия парковки для посетителей ДК на Леонова
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Пензенцев, дети которых посещают центр хореографического искусства на улице Леонова, 1а, озадачило закрытие парковки для посетителей.

«Мы возим детей на танцы, куда нам ставить машину? Там не особо много мест вокруг», - пожаловались горожане в редакцию «ПензаИнформ».

В управлении культуры сетевому изданию объяснили, что мера вынужденная.

Въезд на территорию ограничен в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности, отметила и. о. начальника Наталья Гоголева.

Согласно этим требованиям бесконтрольное пребывание посторонних лиц и нахождение транспортных средств в непосредственной близости от объектов запрещено.

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