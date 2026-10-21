Названа причина закрытия парковки для посетителей ДК на Леонова

Пензенцев, дети которых посещают центр хореографического искусства на улице Леонова, 1а, озадачило закрытие парковки для посетителей.

«Мы возим детей на танцы, куда нам ставить машину? Там не особо много мест вокруг», - пожаловались горожане в редакцию «ПензаИнформ».

В управлении культуры сетевому изданию объяснили, что мера вынужденная.

Въезд на территорию ограничен в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности, отметила и. о. начальника Наталья Гоголева.

Согласно этим требованиям бесконтрольное пребывание посторонних лиц и нахождение транспортных средств в непосредственной близости от объектов запрещено.