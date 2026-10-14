В Пензе отцы смогут бесплатно посетить картинную галерею

Культура

В Пензе отцы смогут бесплатно посетить картинную галерею
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В воскресенье, 18 октября, областная картинная галерея имени К. А. Савицкого проведет акцию «С папой в музей». В этот день отцы смогут бесплатно посетить учреждение культуры.

Акция распространяется и на Губернаторский дом.

«Все папы, пришедшие в музей вместе с семьей, получают БЕСПЛАТНЫЙ входной билет на экспозиции!» - сообщается на странице галереи во «ВКонтакте».

В России День отца отмечается ежегодно в третье воскресенье октября и не имеет единой даты.

В стране празднуют и День матери - в последнее воскресенье ноября. В 2026-м это 29-е число.

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