Входную группу парка Белинского обновили позже запланированного

Культура

Входную группу парка Белинского обновили позже запланированного
Печать
Max

Обновление входной группы парка Белинского в Пензе завершено. Работы должны были закончиться до 31 августа.

Входную группу парка Белинского обновили позже запланированного Входную группу парка Белинского обновили позже запланированного

Срыв сроков произошел по вине компании-изготовителя, которая задержала поставку каннелюрных панелей для входной группы со стороны улицы Лермонтова, пояснила начальник управления культуры Анна Нестерова 15 сентября.

Она пообещала, что работы завершатся к концу сентября, но этого не случилось.

Cроки этапов благоустройства парка Белинского срывались и в предыдущие годы. В 2025-м работы начали только в конце мая - из-за дождливой погоды и празднования 80-летия Победы (парк стал одной из центральных площадок для мероприятий). В итоге к началу сентября основная часть благоустройства оказалась выполнена, но остались «недоделки».

В 2024 году работы стартовали в апреле. Их не успели завершить к концу августа из-за «технологических нюансов»: на участке выявили большое количество подземных инженерных сетей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
парк благоустройство ремонт
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!