Входную группу парка Белинского обновили позже запланированного

Обновление входной группы парка Белинского в Пензе завершено. Работы должны были закончиться до 31 августа.

Срыв сроков произошел по вине компании-изготовителя, которая задержала поставку каннелюрных панелей для входной группы со стороны улицы Лермонтова, пояснила начальник управления культуры Анна Нестерова 15 сентября.

Она пообещала, что работы завершатся к концу сентября, но этого не случилось.

Cроки этапов благоустройства парка Белинского срывались и в предыдущие годы. В 2025-м работы начали только в конце мая - из-за дождливой погоды и празднования 80-летия Победы (парк стал одной из центральных площадок для мероприятий). В итоге к началу сентября основная часть благоустройства оказалась выполнена, но остались «недоделки».

В 2024 году работы стартовали в апреле. Их не успели завершить к концу августа из-за «технологических нюансов»: на участке выявили большое количество подземных инженерных сетей.