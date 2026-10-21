В Пензе утвердили предмет охраны парка Белинского

Культура

В Пензе утвердили предмет охраны парка Белинского
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Региональное министерство по охране памятников утвердило предмет охраны ЦПКиО им. В. Г. Белинского. Приказ размещен на официальном сайте ведомства.

В перечень вошли местоположение, зонирование, рельеф, состав зеленых насаждений (дуб черешчатый, липа мелколистная, клен остролистный, вяз, ясень, береза, старовозрастные деревья и кустарники), главные входы и аллеи, соотношение открытых полян и плотных массивов, функциональное назначение (парк культуры и отдыха).

При наличии предмета охраны любые работы на территории могут проводиться только при достаточном обосновании их необходимости. Произвольно менять планировку или обновлять растительный фонд запрещено.

Парк Белинского получил статус объекта культурного наследия регионального значения в июле 2008 года. Тогда же его внесли в единый государственный реестр.

Парк считается одним из старейших в России - он появился в 1821 году и был известен изначально как Публичный сад. Потом ему присвоили название Верхнее гулянье, а в 1911-м - имя В. Г. Белинского.

В разное время здесь бывали Александр I и Николай I, В. А. Жуковский, М. Ю. Лермонтов, М. Е. Салтыков-Щедрин, В. Г. Белинский, Д. В. Давыдов, И. И. Лажечников, Н. И. Лобачевский, И. Н. Ульянов, В. О. Ключевский, К. А. Савицкий, Н. Н. Бурденко и другие известные деятели.

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