Летом в Пензе туристы интересовались музеями Ключевского и Бурденко

В Пензе за лето в туристско-информационном центре (ТИЦ) побывали почти 3 000 человек. Среди посетителей не только жители областного центра, но и гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Саратова, Саранска, Сыктывкара, Екатеринбурга, Уфы.

Как рассказал в соцсетях глава Пензы Олег Денисов, в основном обратившихся интересовали туры к знаковым местам региона, пешеходные экскурсии, индивидуальные маршруты. Самыми популярными местами притяжения стали музеи одной картины и народного творчества, Центр театрального искусства «Дом Мейерхольда», планетарий, картинная галерея имени Савицкого.

«В связи с 150-летием выдающегося хирурга Николая Ниловича Бурденко и 185-летием историка Василия Осиповича Ключевского туристы чаще спрашивали о посвященных им музеях», - отметил Олег Денисов.

Также гостей региона привлекли фестивали «Абашевские узоры» и «Битва вкусов», праздничные мероприятия, посвященные Дню России и Дню города, и театрализованные экскурсии по улице Московской и парку Белинского.

Всего с января по сентябрь этого года в ТИЦ обратились более 5 000 человек.

Центр начал работу в 2024-м. Он располагается на улице Белинского, 6а/1, специалисты не только консультируют в офисе, но и выезжают на крупные городские и областные события.

Ранее сообщалось, что за 2025 год ТИЦ посетили более 1 100 человек.