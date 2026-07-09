На месте приствольного круга на Московской появится арт-объект

На улице Московской в Пензе появится арт-объект «Мысли и афоризмы В. О. Ключевского» в виде скамьи. Бронзовую скульптуру доставят из Переславля-Залесского.

За изготовление и монтаж индивидуальному предпринимателю заплатят 2 561 000 рублей. Соответствующий договор был заключен в четверг, 9 июля, сообщается на портале госзакупок. Заказчиком является парк Белинского.

Скамью поставят на место приствольного круга между домами № 3 и 9 на Московской. У арт-объекта будет гранитное основание. Другие расположенные там малые архитектурные формы (стулья и лавочку) распределят по улице.

Срок выполнения работ - до 20 сентября 2026 года.

Ранее стало известно, что в центре Пензы также установят 10 малых скульптур «Пензяки-добряки». Их автором выступит бессоновский предприниматель Максим Кулев.