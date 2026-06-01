В Сосновоборском районе археологи собрали коллекцию древностей

Культура

В Сосновоборском районе археологи собрали коллекцию древностей
Печать
Max

В Сосновоборском районе археологи обследовали городище «Ош-Пандо», расположенное в 2,5 км к западу от села Нижний Катмис. Объект является памятником государственного значения.

Специалисты собрали небольшую коллекцию - фрагменты красно-коричневой гончарной посуды и фрагмент мордовской лепной керамики. Это позволило датировать памятник XI-XIII вв.

В Сосновоборском районе археологи собрали коллекцию древностей

Впервые городище было обследовано в 1954 году. Работы тогда проводила экспедиция Пензенского краеведческого музея, однако признаков культурного слоя ее участники не выявили.

Современная разведка позволила актуализировать информацию о состоянии объекта, отметили в министерстве по охране памятников истории и культуры.

Археологи продолжат активно изучать древнюю истории Пензенской области, заверили в ведомстве.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
археолог памятник экспедиция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!