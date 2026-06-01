В Сосновоборском районе археологи собрали коллекцию древностей

В Сосновоборском районе археологи обследовали городище «Ош-Пандо», расположенное в 2,5 км к западу от села Нижний Катмис. Объект является памятником государственного значения.

Специалисты собрали небольшую коллекцию - фрагменты красно-коричневой гончарной посуды и фрагмент мордовской лепной керамики. Это позволило датировать памятник XI-XIII вв.

Впервые городище было обследовано в 1954 году. Работы тогда проводила экспедиция Пензенского краеведческого музея, однако признаков культурного слоя ее участники не выявили.

Современная разведка позволила актуализировать информацию о состоянии объекта, отметили в министерстве по охране памятников истории и культуры.

Археологи продолжат активно изучать древнюю истории Пензенской области, заверили в ведомстве.