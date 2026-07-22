На Мироносицком кладбище идет ремонт объекта культурного наследия

Общество

На Мироносицком кладбище идет ремонт объекта культурного наследия
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На Мироносицком кладбище в Пензе отремонтируют объект культурного наследия - «Комплекс захоронений советских воинов, умерших от ран».

30 июня городское управление ЖКХ заключило соответствующий контракт на сумму 5 788 711 рублей с местной компанией, которая занимается оказанием услуг по сохранению объектов культурного наследия.

Специалистам предстоит привести в порядок могилы воинов и отремонтировать асфальтовое покрытие.

«Работы согласованы с Министерством по охране памятников истории и культуры Пензенской области», - уточнили в управлении ЖКХ.

На Мироносицком кладбище идет ремонт объекта культурного наследия

Подрядная организация уже приступила к ремонту.

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