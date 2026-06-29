Стало известно, какие скульптуры «добряков» появятся в центре Пензы

Заключен договор на изготовление и монтаж 10 малых скульптур «Пензяки-добряки». Их автором выступит бессоновский предприниматель Максим Кулев.

Фигуры будут называться так:

- «Пензяк-писатель» (ее установят в сквере имени Лермонтова у здания туристско-информационного центра);

- «Пензяк-защитник» (на подпорной стенке Оборонительного вала, напротив памятника Первопоселенцу);

- «Пензяк-пекарь» (на подпорной стенке напротив ТРЦ «Высшая лига»);

- «Пензяк-художник» (на подпорной стенке напротив дома на Московской, 40, в месте расположения стихийной выставки-продажи картин);

- «Пензенская прелестница» в комплекте с лавочкой (в сквере имени Дениса Давыдова);

- «Пензяк-рыболов» (на подпорной стенке на площади Ленина, вдоль Московской, напротив здания бывшего «Рыбного пассажа»);

- «Пензяк-артист» (на гранитной клумбе у драматического театра, справа от входа);

- «Пензяк-историк» (возле здания старого корпуса краеведческого музея на Красной, 73);

- «Пензяк-астроном» (у входа в планетарий на Карла Маркса, 2);

- «Пенза - город детства» в образе девочки с воздушными шарами в руке (на видовой аллее парка Белинского, в амфитеатре).

Цена договора, заключенного 25 июня между исполнителем и заказчиком, которым выступает парк Белинского, составляет 2 100 000 рублей. Средства выделены из городского бюджета.

Работы должны быть выполнены в течение 14 календарных дней, уточняется в сопроводительной документации, размещенной на портале госзакупок.

Ранее сообщалось, что фигурки будут сделаны из бронзы, их высота - около 20-30 сантиметров.