Выступление «Любэ» в Пензе перенесли на площадь Ленина

Концерт группы «Любэ», запланированный на День города, 12 сентября, перенесли с Юбилейной площади на площадь Ленина.
Кроме того, на мероприятие выделяется еще 1 035 000 рублей - такая сумма требуется на обеспечение выступления.
Деньги пойдут на организацию проезда участников группы (в Пензу и из нее), исполнение их бытового райдера и питание, а также на сопровождение коллектива на всем пути следования, уточняется на сайте госзакупок.
За работу «Любэ» заплатят 8 925 000 рублей. Предполагается, что группа исполнит 27 песен:
- «А, заря»;
- «Ребята с нашего двора»;
- «Поет гитара»;
- «Батька Махно»;
- «Старые друзья»;
- «За тебя, Родина-мать»;
- «Трамвай «пятерочка»;
- «Главное - что есть ты у меня…»;
- «Якоря»;
- «Скворцы»;
- «Позови меня тихо по имени»;
- «От Волги до Енисея»;
- «Дорога»;
- «Гололед»;
- «Комбат»;
- «Солдат»;
- «Ясный сокол»;
- «А река течет»;
- «Самоволочка»;
- «Конь»;
- «Давай за...»;
- «Там за туманами»;
- «Не валяй дурака, Америка»;
- «Ты неси меня река («Краса»)»;
- «Атас»;
- «Дуся-агрегат»;
- «Если...».
Концерт 12 сентября начнется в 20:00, указано на госзакупках. В предварительной программе Дня города он значился в 21:00.