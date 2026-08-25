Выступление «Любэ» в Пензе перенесли на площадь Ленина

Концерт группы «Любэ», запланированный на День города, 12 сентября, перенесли с Юбилейной площади на площадь Ленина.

Кроме того, на мероприятие выделяется еще 1 035 000 рублей - такая сумма требуется на обеспечение выступления.

Деньги пойдут на организацию проезда участников группы (в Пензу и из нее), исполнение их бытового райдера и питание, а также на сопровождение коллектива на всем пути следования, уточняется на сайте госзакупок.

За работу «Любэ» заплатят 8 925 000 рублей. Предполагается, что группа исполнит 27 песен:

- «А, заря»;

- «Ребята с нашего двора»;

- «Поет гитара»;

- «Батька Махно»;

- «Старые друзья»;

- «За тебя, Родина-мать»;

- «Трамвай «пятерочка»;

- «Главное - что есть ты у меня…»;

- «Якоря»;

- «Скворцы»;

- «Позови меня тихо по имени»;

- «От Волги до Енисея»;

- «Дорога»;

- «Гололед»;

- «Комбат»;

- «Солдат»;

- «Ясный сокол»;

- «А река течет»;

- «Самоволочка»;

- «Конь»;

- «Давай за...»;

- «Там за туманами»;

- «Не валяй дурака, Америка»;

- «Ты неси меня река («Краса»)»;

- «Атас»;

- «Дуся-агрегат»;

- «Если...».

Концерт 12 сентября начнется в 20:00, указано на госзакупках. В предварительной программе Дня города он значился в 21:00.