В Пензенской области трудоустроились еще 10 земских работников культуры

В Пензенской области еще 10 специалистов стали участниками программы «Земский работник культуры». Они подписали соглашения и будут работать в учреждениях культуры, расположенных в населенных пунктах, где проживают до 50 тысяч человек.

Специалисты получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Они обязаны отработать по трудовому договору не менее 5 лет.

По словам врио министра культуры и туризма Сергея Бычкова, всего в этом году Пензенская область получила 20 квот для поддержки сотрудников, начинающих работу в малых населенных пунктах. 6 из них уже трудоустроены и получили выплаты.

Теперь, после подписания соглашений, к исполнению обязанностей приступят еще 10.

В Кузнецком районе появились два новых специалиста: преподаватель по классу хореографии в филиале детской школы искусств Кузнецкого района № 2 в селе Поселки и преподаватель по классу гитары в ее же филиале № 8 в селе Большой Труев.

В Городищенском районе трудоустроились преподаватель по классу народных инструментов (баян) в детскую школу искусств, преподаватель по классу народного пения (музыкального фольклора) в ее филиал № 2 в рабочем поселке Чаадаевка и методист Городищенского районного дома культуры.

В Пензенском районе участниками программы стали преподаватели по классу фортепиано в филиалах детской школы искусств - № 1 в селе Богословка и № 2 в селе Воскресеновка.

В Сердобском районе трудоустроилась преподаватель хореографических дисциплин в детскую школу искусств, в Каменском - преподаватель по классу хора и вокала в детскую школу искусств, в Наровчатском - преподаватель изобразительного искусства в детскую школу искусств им. А. А. Тряпкина, сообщили в областном министерстве культуры и туризма.