У «Театра Доктора Дапертутто» может появиться уличная площадка

У пензенского «Театра Доктора Дапертутто», расположенном в Доме Мейерхольда на улице Володарского, может появиться уличная площадка.

Об этом в среду, 7 октября, рассказал врио министра культуры и туризма региона Сергей Бычков.

Площадку планируют оборудовать во внутреннем дворике Дома Мейерхольда. Концепция уже готова, сейчас решается вопрос технического оснащения.

«Рассчитываем, что сможем принимать гостей, когда погода будет позволять. Уличные театры сейчас очень востребованы, в регионе подобного опыта нет - хотим реализовать такой проект», - пояснил Бычков.

Ранее стало известно, что в Доме Мейерхольда закончили основные технические работы по переоснащению зрительного зала. Он стал трансформируемым: в зависимости от задумки режиссера можно изменить расположение сцены и мест для зрителей (теперь это индивидуальные театральные кресла).