Памятник паровозу на Луначарского открыли после реставрации

В четверг, 8 октября, на улице Луначарского в Пензе торжественно открыли обновленный памятник «Паровоз-труженик».

«Объект был непростой. Корпус локомотива очистили от старой краски, обработали антикоррозийным составом и покрасили. Новое бетонное основание под ним облицевали гранитной плиткой. Территорию вокруг благоустроили: заасфальтировали, разместили скамейки, информационный стенд и урну», - рассказал глава города Олег Денисов.

По его словам, такое обновление проводилось впервые с момента установки паровоза более 40 лет назад.

«Настоящий труженик и боец «Су 213-89» в мирное время тянул пассажирские составы, а в Великую Отечественную войну перевозил военно-санитарные. Пензенские железнодорожники внесли огромный вклад в общую Победу», - написал Денисов на своих страницах в соцсетях.

По данным портала госзакупок, на благоустройство территории у памятника паровозу было потрачено 3 764 000 рублей.