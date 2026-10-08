Памятник паровозу на Луначарского открыли после реставрации

Культура

Памятник паровозу на Луначарского открыли после реставрации
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В четверг, 8 октября, на улице Луначарского в Пензе торжественно открыли обновленный памятник «Паровоз-труженик».

Памятник паровозу на Луначарского открыли после реставрации

«Объект был непростой. Корпус локомотива очистили от старой краски, обработали антикоррозийным составом и покрасили. Новое бетонное основание под ним облицевали гранитной плиткой. Территорию вокруг благоустроили: заасфальтировали, разместили скамейки, информационный стенд и урну», - рассказал глава города Олег Денисов.

Памятник паровозу на Луначарского открыли после реставрации

По его словам, такое обновление проводилось впервые с момента установки паровоза более 40 лет назад.

Памятник паровозу на Луначарского открыли после реставрации

«Настоящий труженик и боец «Су 213-89» в мирное время тянул пассажирские составы, а в Великую Отечественную войну перевозил военно-санитарные. Пензенские железнодорожники внесли огромный вклад в общую Победу», - написал Денисов на своих страницах в соцсетях.

По данным портала госзакупок, на благоустройство территории у памятника паровозу было потрачено 3 764 000 рублей.

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