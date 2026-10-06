В Пензе для беременных организуют бесплатный концерт

В среду, 7 октября, Пензенская область присоединится к Всероссийскому дню беременных.

Для будущих мам в этот день организуют бесплатный концерт в филармонии «Музыка для беременных», сообщили в областной больнице имени Н. Н. Бурденко.

Начало программы - в 14:00. Вход свободный.

«Научно доказано, что прослушивание классической музыки способствует снижению уровня стресса, помогает расслабиться и улучшает психоэмоциональное состояние», - отметили в «Пензаконцерте».

1 октября в регионе стартовала неделя беременности. В честь события в центральной женской консультации на улице Пушкина в Пензе поздравили жительниц региона, встававших на учет по беременности (около 30 женщин). Им вручили воздушные шары и открытки от министра здравоохранения Вячеслава Космачева.

Всероссийский день беременности отмечается 2 раза в год - 7 апреля и 7 октября.