Дом на Суворова, 60, в Пензе планируют выставить на торги

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился житель областного центра, обеспокоенный судьбой старинного здания в центре города.

«Памятник регионального значения на Суворова, 60, вообще лишен крыши. Она не просто дырявая, там лохмотья железа, это видно невооруженным глазом. Неужели нельзя предъявить владельцу здания, что он уничтожает памятник, красивейшее здание Пензы?» - поинтересовался он.

Ответ дали в региональном министерстве по охране памятников истории и культуры Пензенской области. Судя по нему, дом планируют выставить на торги.

«С 17.08.2026 публичное акционерное общество «ДОМ.РФ» осуществляет агентирование в отношении указанного объекта культурного наследия. Так, в настоящее время осуществляется оценка здания для последующего формирования документов с целью организации торгов», - говорится в письме.

В ведомстве уточнили, что восстановлением дома на Суворова, 60, будет заниматься новый собственник. Открытый аукцион запланирован на ноябрь 2026 года.

До тех пор ответственность за сохранение объекта культурного наследия «ДОМ.РФ» принимает на себя. 6 октября в министерство по охране памятников оттуда пришло заявление о выдаче задания на проведение соответствующих работ.

Дом на Суворова, 60, построен в XIX веке как жилой. Его крыша частично обрушилась в марте этого года.