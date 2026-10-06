В Белинском районе обнаружили памятник археологии

Культура

В Белинском районе обнаружили памятник археологии
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В Белинском районе выявили новый объект археологического наследия - одиночный курган у поселка Октябрьского.

После полного обследования территории специалисты определили границы объекта и составили топографический план.

Размеры кургана - 64 × 51 м, высота насыпи - около 1 м. Он датируется эпохой бронзы - Средневековьем.

Приказ о включении кургана в перечень объектов культурного наследия появился на сайте регионального министерства по охране памятников 5 октября.

На территории запрещено возводить капитальные сооружения и проводить любые земляные работы, кроме как в целях сохранения исторической и природной среды.

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