Памятник архитектуры на Советской, 1, готовят к реставрации

Культура

Памятник архитектуры на Советской, 1, готовят к реставрации
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Региональное министерство по охране памятников выдало задание на проведение работ по сохранению бывшего здания управления государственных имуществ на Советской, 1, в Пензе.

«Документ предоставлен правообладателю с целью разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения», - пояснили в ведомстве.

Таким образом, здание готовят к консервации для предотвращения дальнейшего разрушения, ремонту (без замены ценных элементов) и реставрации. Также его предстоит приспособить для современного использования.

Здание на Советской, 1, - памятник архитектуры XIX века. Оно построено в 1820 году как частное владение. Через несколько лет собственник продал его департаменту уделов.

Сначала в комнатах размещалась удельная контора, ведавшая землями и доходами императорской семьи. В 1839 году ее реорганизовали в палату государственных имуществ, а в 1866-м - в губернское управление государственных имуществ.

В 1927-м дом передали городскому бюро технической инвентаризации. Муниципальное унитарное предприятие работало здесь до 2011-го.

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